WRPに基づいたトレイリングストップモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ
トレイリングモジュールはショートとロングの2つの決済逆指値に基づいています。ロングストップレベルは、固定されたトレイリングストップに似ています。ショートストップレベルはWPR指標が買わ/売られ過ぎの領域を離れるときにアクティブ化されます。買わ/売られ過ぎの領域の幅はモジュールの設定によって定義されます。
モジュールの設定：
- Timeframe of WPR - モジュールの時間枠 （EA timeframeと異なっても可能）。
- Period of WPR - WPR計算期間。3以上が必要。
- Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl) - レベル-50に相対した買わ/売られ過ぎレベルの設定。1~49が必要。
- Short stop - ポイント単位でのショート決済逆指値
- Long stop - ポイント単位でのロング決済逆指値
TrailingWPRwStops.mqhファイルをterminal_data_directory\MQL5\Include\Expert\Trailingまたは任意のTrailing サブディレクトリに配置します（ソースフォルダには混ぜない）。さもないとエキスパートアドバイザーウィザードがこのファイルを使うことができません。
図はモジュールがEURUSDでショートポジションを開いた例を示しています。WP指標が売られ過ぎの領域（ Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl)パラメータで設定）を離れると、ショート決済逆指値（ローソク足チャート上の赤線）がアクティブ化され、ポジションが決済されます。
図1 モジュールの例
