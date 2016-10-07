トレイリングモジュールはショートとロングの2つの決済逆指値に基づいています。ロングストップレベルは、固定されたトレイリングストップに似ています。ショートストップレベルはWPR指標が買わ/売られ過ぎの領域を離れるときにアクティブ化されます。買わ/売られ過ぎの領域の幅はモジュールの設定によって定義されます。

モジュールの設定：

Timeframe of WPR - モジュールの時間枠 （EA timeframeと異なっても可能）。



モジュールの時間枠 （EA timeframeと異なっても可能）。 Period of WPR - WPR計算期間。3以上が必要。



- WPR計算期間。3以上が必要。 Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl) - レベル -50 に相対した買わ/売られ過ぎレベルの設定。 1~49 が必要。



レベル に相対した買わ/売られ過ぎレベルの設定。 が必要。 Short stop - ポイント単位でのショート決済逆指値



- ポイント単位でのショート決済逆指値 Long stop - ポイント単位でのロング決済逆指値

TrailingWPRwStops.mqhファイルをterminal_data_directory\MQL5\Include\Expert\Trailingまたは任意のTrailing サブディレクトリに配置します（ソースフォルダには混ぜない）。さもないとエキスパートアドバイザーウィザードがこのファイルを使うことができません。

図はモジュールがEURUSDでショートポジションを開いた例を示しています。WP指標が売られ過ぎの領域（ Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl)パラメータで設定）を離れると、ショート決済逆指値（ローソク足チャート上の赤線）がアクティブ化され、ポジションが決済されます。





図1 モジュールの例

