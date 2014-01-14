Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Um WPR Baseado em Módulo Trailing Stop - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1638
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O módulo de "trailing" é baseado em dois níveis de parâmetro: "short" e "long". O nível "long stop" é semelhante a um "trailing stop" fixo. O nível "short stop" é ativado quando o indicador WPR deixa as áreas sobre-comprada/sobre-vendida. A largura das áreas áreas sobre-comprada/sobre-vendida é definida pelas configurações do módulo.
Configurações do módulo:
- Timeframe of WPR - o timeframe do módulo (pode ser diferente do timeframe do EA).
- Period of WPR - período de cálculo do indicador WPR. Ele não pode ser inferior a 3!
- Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl) - definir os níveis das áreas sobre-comprada/sobre-vendida em relação ao nível -50. O valor deve estar dentro do intervalo entre (1 e 49)<br
- Short stop - Stop Loss em pontos.
- Long stop - Stop Loss em pontos
Localize o arquivo TrailingWPRwStops.mqh no diretório terminal_data_directory\MQL5\Include\Expert\Trailing ou qualquer subdiretório "Trailing" (não na lixeira da pasta de origem), caso contrário não estará disponível para o Expert Advisor Wizard.
A figura mostra um exemplo do módulo ao abrir uma posição vendida no EURUSD. Quando o indicador de WPR deixa a área sobre-vendida (definido pelos parâmetros Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl) ), um "short stop loss" (veja linha vermelha pontilhada no gráfico de velas) é ativado, o que fecha a posição.
Fig. 1. Um exemplo do módulo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1723
Oscilador que consiste nas séries de Momentums.Cronex_Impulse_CD_Color
Uma modificação do histograma MACD.
Um pequeno exemplo do cálculo fractal Mandelbrot em OpenCL. O OpenCL acelera os cálculos de fractal aproximadamente em até 100 vezes, em comparação com os cálculos da CPU.linreg
Uma MA típica usando o algoritmo de regressão linear.