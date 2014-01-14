O módulo de "trailing" é baseado em dois níveis de parâmetro: "short" e "long". O nível "long stop" é semelhante a um "trailing stop" fixo. O nível "short stop" é ativado quando o indicador WPR deixa as áreas sobre-comprada/sobre-vendida. A largura das áreas áreas sobre-comprada/sobre-vendida é definida pelas configurações do módulo.

Configurações do módulo:

Timeframe of WPR - o timeframe do módulo (pode ser diferente do timeframe do EA).

o timeframe do módulo (pode ser diferente do timeframe do EA). Period of WPR - período de cálculo do indicador WPR. Ele não pode ser inferior a 3!

- período de cálculo do indicador WPR. Ele não pode ser inferior a 3! Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl) - definir os níveis das áreas sobre-comprada/sobre-vendida em relação ao nível -50 . O valor deve estar dentro do intervalo entre (1 e 49) <br

definir os níveis das áreas sobre-comprada/sobre-vendida em relação ao nível . O valor deve estar dentro do intervalo entre <br Short stop - Stop Loss em pontos.

- Stop Loss em pontos. Long stop - Stop Loss em pontos

Localize o arquivo TrailingWPRwStops.mqh no diretório terminal_data_directory\MQL5\Include\Expert\Trailing ou qualquer subdiretório "Trailing" ​​(não na lixeira da pasta de origem), caso contrário não estará disponível para o Expert Advisor Wizard.

A figura mostra um exemplo do módulo ao abrir uma posição vendida no EURUSD. Quando o indicador de WPR deixa a área sobre-vendida (definido pelos parâmetros Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl) ), um "short stop loss" (veja linha vermelha pontilhada no gráfico de velas) é ativado, o que fecha a posição.





Fig. 1. Um exemplo do módulo