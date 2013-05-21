CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Модуль трэйлинг-стопа, выполненный на индикаторе WPR - библиотека для MetaTrader 5

Egor Murikov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3605
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Трэйлинг-модуль построен на двух стоп-уровнях: коротком и длинном. Длинный стоп-уровень аналогичен фиксированному трэйлинг-стопу. Активация короткого стоп-уровня происходит в момент выхода индикатора WPR из зон перекупленности/перепроданности. Ширина зон перекупленности/перепроданности определяется настройками модуля.

Настройки модуля:

  • Timeframe of WPR - таймфрейм модуля (может отличаться от таймфрейма эксперта).
  • Period of WPR - период расчета WPR. Не может быть меньше 3!
  • Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl) - задание уровней перекупленности/перепроданности относительно уровня -50. Значение должно лежать в интервале (1;49)
  • Short stop - величина короткого Stop Loss в пунктах.
  • Long stop - величина длинного Stop Loss в пунктах

Файл TrailingWPRwStops.mqh необходимо поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Trailing или любой подкаталог Trailing (чтобы не мусорить в исходном), иначе он не будет доступен Мастеру генерации советников.

На рисунке показан пример работы модуля при открытии короткой позиции на паре EURUSD. При выходе индикатора WPR из зоны перепроданности (задается параметром Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl)) происходит активация короткого Stop Loss (красная линия на свечном графике), который и закрывает позицию.

Пример работы модуля

Рис. 1. Пример работы модуля

linreg linreg

Типичный мувинг с использованием алгоритма линейной регрессии.

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

Достаточно интересная альтернатива каналу Боллинджера

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

Модификация MACD гистограммы.

BBflat_sw BBflat_sw

Простая интерпретация индикатора полос Боллинджера в отдельном окне.