Трэйлинг-модуль построен на двух стоп-уровнях: коротком и длинном. Длинный стоп-уровень аналогичен фиксированному трэйлинг-стопу. Активация короткого стоп-уровня происходит в момент выхода индикатора WPR из зон перекупленности/перепроданности. Ширина зон перекупленности/перепроданности определяется настройками модуля.

Настройки модуля:

Timeframe of WPR - таймфрейм модуля (может отличаться от таймфрейма эксперта).



таймфрейм модуля (может отличаться от таймфрейма эксперта). Period of WPR - период расчета WPR. Не может быть меньше 3!



- период расчета WPR. Не может быть меньше 3! Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl) - задание уровней перекупленности/перепроданности относительно уровня -50 . Значение должно лежать в интервале (1;49)



задание уровней перекупленности/перепроданности относительно уровня . Значение должно лежать в интервале Short stop - величина короткого Stop Loss в пунктах.



- величина короткого Stop Loss в пунктах. Long stop - величина длинного Stop Loss в пунктах

Файл TrailingWPRwStops.mqh необходимо поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Trailing или любой подкаталог Trailing (чтобы не мусорить в исходном), иначе он не будет доступен Мастеру генерации советников.

На рисунке показан пример работы модуля при открытии короткой позиции на паре EURUSD. При выходе индикатора WPR из зоны перепроданности (задается параметром Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl)) происходит активация короткого Stop Loss (красная линия на свечном графике), который и закрывает позицию.

Рис. 1. Пример работы модуля

