本EA交易在线型交叉时建立和关闭仓位。

思路的作者 — Vladimir Khlystov, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

本 EA 绘制4条线: "买入线(LINE BUY)", "卖出线(LINE SELL)" 以及两条 "平仓" 线，



您的人物就是把线移动到您想对仓位进行某项操作的地方，也就是说，买入，卖出，平仓。



当卖家报价高于对应线以及买家报价低于对应线的时候，仓位会建立或者关闭，也就是说，当价格与四条线交叉的时候。

图中显示了交易的示例，

可以使用变量来减少线的数量:

DRAW_SELL — 绘制卖出线

DRAW_BUY — 绘制买入线

DRAW_CLOSE1 — 绘制平仓1线

DRAW_CLOSE2 — 绘制平仓2线





另外的外部变量 lot — 手数大小 以及 order — 最大订单数量。当平仓线以一定角度放置时可以作为移动止损用。