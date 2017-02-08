Autor de la idea — Musa Esmagambetov, autor del código mq5 — barabashkakvn .

Cuatro estrategias comerciales en el mismo Asesor Experto.

Descripción de parte del autor de la idea:

Asesor Experto con implementación de la idea de protección del depósito contra la pérdida. Versión 2.4.

Se compone de 4 estrategias y el bloque de la Gestión del capital. Los siguientes parámetros están disponibles: desplazamiento temporal del bróker hacia Greenwich, selección del modo de la Gestión de Capital (de 0 a 10) para cada sistema de trading individualmente. El código ha sido optimizado, muchos errores lógicos han sido corregidos. A pesar de eso, el código contiene algunas rarezas, el trabajo con ellas continúa.

El Asesor Experto trabaja simultáneamente con 4 tácticas comerciales; el período de tiempo recomendado es M5, pero se puede intentar iniciar el EA en otros timeframes. Desde el principio, se diseñaba para el trabajo autónomo en VPS. Cuando se desactiva o se reinicia, las variables internas se anulan, por eso para el trabajo correcto deje el terminal activado durante los fines de semana si inicia su EA desde casa. Desde el principio, ha sido diseñado para USDJPY, pero también trabaja en EURUSD. En otros pares de divisas, los sistemas de trading no se comportan tan bien.

Descripción breve de las estrategias comerciales.

1. Señales RSI de compra/venta, salida de la media de las zonas de sobrecompra/sobreventa. Si el precio se ha ido a la dirección necesaria desde el primer punto de entrada, ocurre el rellenado consecutivo dos veces con el paso de 15 puntos.

2. Ruptura de la caja (una mezcla de varias estrategias de ruptura). Se colocan las órdenes Stop en ambas direcciones, a las 6, a las 12 y a las 8 de la tarde de Greenwich. Las que no han sido activadas, se eliminan dentro de 4 horas.

3. Una estrategia popular «Trader perezoso». El lunes se colocan las órdenes Stop en ambas direcciones que se cierran el viernes.



4. Es una estrategia que monitorea la brecha (gap) el lunes, es decir, la divergencia entre el cierre del día del viernes y la apertura del día del lunes. Todas las posiciones tienen el Trailing Stop. El Take Profit fue excluido del EA, porque estaba relacionado con el scaling recortado. Es decir, cuando la posición se abre con dos órdenes, pero una sin objetivo, y la otra con Take Profit.

Advertencia importaante: todas las estrategias son de tendencia. En el historial se puede observar, si el movimiento se realiza en el rango/triángulo visible en H4\D1, el EA pierde dinero