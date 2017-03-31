コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

SendClose - MetaTrader 5のためのエキスパート

cmillion | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1025
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エキスパートアドバイザーは、線の交差時にポジションを開閉します。

アイディアの著者 — Vladimir KhlystovMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.  

EAは、「LINE BUY」、「LINE SELL」、および「CLOSE」の4つの行を描画します。 

ここでののタスクは、特定の行動をあるポジションに実行する予定のポジションにラインを移動することです（買う、売る、決済）。

ポジションはAskが対応する行の上にあり、Bidが下にあるときに開閉されます。例は、価格が4つの行のうちの1つを横切るときです。

図は取引の例を示しています。

行数は変数の値を使って減らすことができます。

DRAW_SELL — 売り線を描画します。
DRAW_BUY — 買い線を描画します。
DRAW_CLOSE1 — Close1線を描画します。
DRAW_CLOSE2 — Close2線を描画します。

追加の外部変数 lot - ロットサイズと注文 - 最大注文数。CLOSEラインは、特定の角度に配置されたときにトレーリングストップとして使用できます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17227

Forex Profit Forex Profit

このエキスパートアドバイザーはパラボリックSARと3つのEMA（期間10、25、50）を使用します。

Master_MM_Droid Master_MM_Droid

1つのエキスパートアドバイザーでの4つの取引戦略です。

gazonkos gazonkos

このエキスパートはモメンタムを検索します：iClose(t2)-iClose(t1)。

Altarius RSIストキャスティクス Altarius RSIストキャスティクス

2つのiStochastic（ストキャスティクス）と1つのiRSI（相対力指数、RSI）指標を用います。決済済みの取引の分析に基づいてロットサイズを計算します。