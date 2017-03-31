私たちのファンページに参加してください
SendClose - MetaTrader 5のためのエキスパート
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1025
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
エキスパートアドバイザーは、線の交差時にポジションを開閉します。
アイディアの著者 — Vladimir Khlystov, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
EAは、「LINE BUY」、「LINE SELL」、および「CLOSE」の4つの行を描画します。
ここでののタスクは、特定の行動をあるポジションに実行する予定のポジションにラインを移動することです（買う、売る、決済）。
ポジションはAskが対応する行の上にあり、Bidが下にあるときに開閉されます。例は、価格が4つの行のうちの1つを横切るときです。
図は取引の例を示しています。
行数は変数の値を使って減らすことができます。
DRAW_SELL — 売り線を描画します。
DRAW_BUY — 買い線を描画します。
DRAW_CLOSE1 — Close1線を描画します。
DRAW_CLOSE2 — Close2線を描画します。
追加の外部変数 lot - ロットサイズと注文 - 最大注文数。CLOSEラインは、特定の角度に配置されたときにトレーリングストップとして使用できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17227
