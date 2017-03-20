und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der EA öffnet oder schließt die Positionen bei der Kreuzung der Linien.
Der Autor der Idee — Vladimir Khlystov, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA zeichnet 4 Linien: "LINE BUY", "LINE SELL" und zwei Linien "CLOSE".
Ihre Aufgabe — die Linien dorthin zu versetzen, wo Sie vermuten, die bestimmte Handlung mit der Position zu machen. Entsprechend, es kann Вuy, Sell, Close sein.
Die Positionen werden zu jenem Moment geschlossen oder geöffnet, wenn Ask als die entsprechende Linie höher ist, und Bid — ist niedriger. D.h., es geschieht die Kreuzung vom Preis einer vier Linien.
Im Bild wurde das Beispiel des Handels vorgeführt.
Die Anzahl der Linien kann man durch die Verwendung der folgenden Variablen verringern:
DRAW_SELL — die Abschnitte Sell zeichnen
DRAW_BUY — die Abschnitte Buy zeichnen
DRAW_CLOSE1 — die Abschnitte Close1 zeichnen
DRAW_CLOSE2 — die Abschnitte Close2 zeichnen
Es wurden zusätzlich die externe Variablen lot — der Umfang der Lot und order eingegeben — die maximale Anzahl der Order. Die CLOSE kann man wie Traling verwenden, dabei sie unter einem bestimmten Winkel setzen.
