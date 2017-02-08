CodeBaseSecciones
Forex Profit - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1060
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Forex Profit.mq5 (25.74 KB) ver
Descargar ZIP
Se utilizan los valores de Parabolic SAR y de tres EMA (con los períodos 10, 25 y 50).

Autor de la idea —  Yury,  autor del código mq5 —  barabashkakvn .

Algoritmo de la estrategia de trading:

1. Abrimos el gráfico de una hora para el par de divisas EURUSD, lots 0,1;

2. Dibujamos los indicadores Parabolic SAR y tres Exponential Moving Average con los períodos 10, 25, 50.

Señal de compra: ЕMA con el período 10 cruza ЕМА 25 y 50 de abajo arriba, mientras que Parabolic SAR se encuentra por debajo del precio.

Señal de venta: ЕMA con el período 10 cruza ЕМА 25 y 50 de arriba abajo, mientras que Parabolic SAR se encuentra por encima del precio.

Salida de las operaciones:

1. Por el cierre de Stop Loss;
2. Por el cierre de Take Profit
3. Cuando la línea ЕМА 10 da la vuelta (si hay una posición  Buy , cerramos en el punto de formación del pico de ЕМА10, para  Sell, depresión), el beneficio mínimo está disponible. Los valores de Stop Loss y Take Profit para las operaciones de compra y de venta van a ser diferentes.

Resultados de la prueba en EURUSD, H1, desde 2016.06.28 hasta 2016.12.16, depósito inicial 3 000:

 Forex Profit tester

