Forex Profit - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1060
-
Se utilizan los valores de Parabolic SAR y de tres EMA (con los períodos 10, 25 y 50).
Autor de la idea — Yury, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Algoritmo de la estrategia de trading:
1. Abrimos el gráfico de una hora para el par de divisas EURUSD, lots 0,1;
2. Dibujamos los indicadores Parabolic SAR y tres Exponential Moving Average con los períodos 10, 25, 50.
Señal de compra: ЕMA con el período 10 cruza ЕМА 25 y 50 de abajo arriba, mientras que Parabolic SAR se encuentra por debajo del precio.
Señal de venta: ЕMA con el período 10 cruza ЕМА 25 y 50 de arriba abajo, mientras que Parabolic SAR se encuentra por encima del precio.
Salida de las operaciones:
1. Por el cierre de Stop Loss;
2. Por el cierre de Take Profit
3. Cuando la línea ЕМА 10 da la vuelta (si hay una posición Buy , cerramos en el punto de formación del pico de ЕМА10, para Sell, depresión), el beneficio mínimo está disponible. Los valores de Stop Loss y Take Profit para las operaciones de compra y de venta van a ser diferentes.
Resultados de la prueba en EURUSD, H1, desde 2016.06.28 hasta 2016.12.16, depósito inicial 3 000:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17210
