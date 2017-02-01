CodeBaseSeções
Expert Advisor que abre ou fecha uma posição no cruzamento de linhas.

Autor da ideia — Vladimir Khlystovautor do código mq5 — barabashkakvn.  

O EA plota quatro linhas: "LINE BUY", "LINE SELL" e duas linhas "CLOSE". 

Sua tarefa consiste em mover a linha para onde você pretende fazer uma ação específica com a posição. Por conseguinte, trata-se das posições Вuy, Sell, Close.

As posições são abertas ou fechadas num momento em que o Ask está acima da linha correspondente, enquanto Bid, abaixo. Ou seja, o preço atravessa de uma das quatro linhas.

A figura mostra um exemplo de negociação.

O número de linhas pode ser reduzido pelo uso de variáveis:

DRAW_SELL — plotar o segmento Sell
DRAW_BUY — plotar o segmento Buy
DRAW_CLOSE1 — plotar segmentos Close1
DRAW_CLOSE2 — plotar segmentos Close2

Além disso, são introduzidas as variáveis externas lot — tamanho do lote e order — número máximo de ordens. Os CLOSE diretos podem ser utilizados como trailing, após serem colocados num determinado ângulo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17227

