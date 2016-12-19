Автор идеи: Vladimir Khlystov.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник открывает или закрывает позиции при пересечении линий.

Советник прорисовывает 4 линии: "LINE BUY", "LINE SELL" и две линии "CLOSE".

Ваша задача — переместить линии туда, где вы предполагаете делать определенное действие с позицией. Соответственно, это Вuy, Sell, Close.

Позиции открываются или закрываются в тот момент, когда Ask выше соответствующей линии, а Bid — ниже. Т.е., происходит пересечение ценой одной из четырех линий.

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На рисунке показан пример торговли.

Количество линий можно сократить, используя переменные:

DRAW_SELL — рисовать отрезки Sell;

— рисовать отрезки Sell; DRAW_BUY — рисовать отрезки Buy;

— рисовать отрезки Buy; DRAW_CLOSE1 — рисовать отрезки Close1;

— рисовать отрезки Close1; DRAW_CLOSE2 — рисовать отрезки Close2.

Дополнительно введены внешние переменные:

lot — размер лота;

— размер лота; order — максимальное количество ордеров.

Прямые CLOSE можно использовать как трейлинг, расположив их под определенным углом.