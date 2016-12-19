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SendClose - эксперт для MetaTrader 5

cmillion | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3087
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Vladimir Khlystov.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник открывает или закрывает позиции при пересечении линий.

Советник прорисовывает 4 линии: "LINE BUY", "LINE SELL" и две линии "CLOSE".

Ваша задача — переместить линии туда, где вы предполагаете делать определенное действие с позицией. Соответственно, это Вuy, Sell, Close.

Позиции открываются или закрываются в тот момент, когда Ask выше соответствующей линии, а Bid — ниже. Т.е., происходит пересечение ценой одной из четырех линий.

.

На рисунке показан пример торговли.

Количество линий можно сократить, используя переменные:

  • DRAW_SELL — рисовать отрезки Sell;
  • DRAW_BUY — рисовать отрезки Buy;
  • DRAW_CLOSE1 — рисовать отрезки Close1;
  • DRAW_CLOSE2 — рисовать отрезки Close2.

Дополнительно введены внешние переменные:

  • lot — размер лота;
  • order — максимальное количество ордеров.

Прямые CLOSE можно использовать как трейлинг, расположив их под определенным углом.

Forex Entry Forex Entry

Используются значения Parabolic SAR и трёх EMA (с периодами 10, 25 и 50).

Money Fixed Risk Money Fixed Risk

Пример для расчёта размера лота в зависимости от риска на сделку.

Altarius RSI Stohastic Altarius RSI Stohastic

Использует два индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator) и один iRSI (RSI, Relative Strength Index). Вычисляет размер лота исходя из анализа закрытых сделок.

gazonkos gazonkos

Советник работает на поиске импульса: iClose(t2)-iClose(t1).