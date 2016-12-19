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SendClose - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vladimir Khlystov.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник открывает или закрывает позиции при пересечении линий.
Советник прорисовывает 4 линии: "LINE BUY", "LINE SELL" и две линии "CLOSE".
Ваша задача — переместить линии туда, где вы предполагаете делать определенное действие с позицией. Соответственно, это Вuy, Sell, Close.
Позиции открываются или закрываются в тот момент, когда Ask выше соответствующей линии, а Bid — ниже. Т.е., происходит пересечение ценой одной из четырех линий.
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На рисунке показан пример торговли.
Количество линий можно сократить, используя переменные:
- DRAW_SELL — рисовать отрезки Sell;
- DRAW_BUY — рисовать отрезки Buy;
- DRAW_CLOSE1 — рисовать отрезки Close1;
- DRAW_CLOSE2 — рисовать отрезки Close2.
Дополнительно введены внешние переменные:
- lot — размер лота;
- order — максимальное количество ордеров.
Прямые CLOSE можно использовать как трейлинг, расположив их под определенным углом.
Используются значения Parabolic SAR и трёх EMA (с периодами 10, 25 и 50).Money Fixed Risk
Пример для расчёта размера лота в зависимости от риска на сделку.
Использует два индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator) и один iRSI (RSI, Relative Strength Index). Вычисляет размер лота исходя из анализа закрытых сделок.gazonkos
Советник работает на поиске импульса: iClose(t2)-iClose(t1).