Indicadores

iCrosshairClickTarget - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1082
Ranking:
(34)
Publicado:
El indicador iCrosshairClickTarget para MetaTrader 5 es una versión mejorada del indicador, diseñada para la versión anterior de la plataforma.

Se ha añadido la propiedad 'click Target' y la línea de tendencia con el texto "número de barras entre el objetivo y la cruz", ahora también se muestra la diferencia en pips entre el precio en el nivel objetivo y el precio en la cruz.

Actualización_1: 2016/12/21

euraud-h1-metaquotes-software-corp-3.png

euraud-h1-metaquotes-software-corp-2.png

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17226

