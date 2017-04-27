Mira cómo descargar robots gratis
iCrosshairClickTarget - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
El indicador iCrosshairClickTarget para MetaTrader 5 es una versión mejorada del indicador, diseñada para la versión anterior de la plataforma.
Se ha añadido la propiedad 'click Target' y la línea de tendencia con el texto "número de barras entre el objetivo y la cruz", ahora también se muestra la diferencia en pips entre el precio en el nivel objetivo y el precio en la cruz.
Actualización_1: 2016/12/21
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17226
QWMA ca
Rsi(oma) with auto Fibonacci levels

RSI (OMA) con niveles automáticos de Fibonacci.
RSI (OMA) con niveles automáticos de Fibonacci.
Corr average
MACD ca

MACD ca — especie de "step MACD" o "MACD corregida".
MACD ca — especie de "step MACD" o "MACD corregida".