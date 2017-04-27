El indicador QWMA es una versión "corregida" (como describe Andreas Ulem para la media móvil simple; pero ahora se aplica a QWMA).

La "corrección" es un proceso en el que se comprueba lo significantes que son los cambios del valor de la media. Para este propósito se usa la desviación estándar, y si el cambio es "bastante importante", entonces se ignora. Debido a esto, la media móvil empieza a parecer construida sobre los "valores de incremento". Pero en cualquier caso, no se debe confundir con esta media. La media ajustada es otra.



El periodo de corrección puede ser utilizado para diferentes tipos de cálculos:

Si el periodo de "corrección" < 0 no se produce la corrección (en este caso, el valor es casi el mismo que el QWMA original).

Si el período de "corrección" es 0, entonces es el mismo que el período de QMA.

Si se establece en cualquier otro valor, se utilizará el período correspondiente.

También se diferencian las condiciones del cambio del esquema de color:

en este indicador, un valor único se muestra como el valor QWMA original ("sin corregir"). Una de las variantes de combinación de colores es el evento en el que la media ajustada se cruza con la QWMA original.



Otros supuestos esquemas de color:

El color y las alertas cambian:



el cruce del nivel externo



el cruce del nivel medio

PS: recomendamos experimentar. Por defecto, se usan los ajustes generales, de forma que se correspondan con el uso "de tendencia", pero la utilización de diferentes tipos de indicadores también es completamente posible, si se cambia la configuración.



