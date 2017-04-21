请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
iCrosshairClickTarget - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1242
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
用于 MetaTrader 5 的 iCrosshairClickTarget 指标是 MetaTrader 4 的 iCrosshair 指标的升级版，它在2016年5月12日 发布在代码库中。
增加了 '点击目标' 和趋势线, 并且有 '目标与 crosshair 之间的柱数'的文字, 以及价格和目标水平之间以及和 crosshair 价格水平之间的点数差异。
更新_1: 2016/12/21
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17226
QWMA ca
QWMA - "CA" ("修正过的平均") 版本带有自动斐波那契水平的Rsi(oma)
带有自动斐波那契水平的RSI(OMA)。