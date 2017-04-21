用于 MetaTrader 5 的 iCrosshairClickTarget 指标是 MetaTrader 4 的 iCrosshair 指标的升级版，它在2016年5月12日 发布在代码库中。

增加了 '点击目标' 和趋势线, 并且有 '目标与 crosshair 之间的柱数'的文字, 以及价格和目标水平之间以及和 crosshair 价格水平之间的点数差异。

更新_1: 2016/12/21

