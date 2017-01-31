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Индикаторы

iCrosshairClickTarget - индикатор для MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
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Просмотров:
2551
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор iCrosshairClickTarget для MetaTrader 5 — это улучшенная версия индикатора, разработанная для предыдущей версии платформы.

Добавлено свойство 'click Target' и трендовая линия, с текстом "количество баров между целью и перекрестием", а также теперь показывается различие в пипсах между ценой на целевом уровне и ценой на перекрестии.

Обновление_1: 2016/12/21

euraud-h1-metaquotes-software-corp-3.png

euraud-h1-metaquotes-software-corp-2.png

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17226

QWMA ca QWMA ca

QWMA - версия "CA" ("скорректированная средняя")

Rsi(oma) with auto Fibonacci levels Rsi(oma) with auto Fibonacci levels

RSI(OMA) с автоматическими уровнями Фибоначчи.

Corr average Corr average

Средняя, использующая метод "коррекции" Андреаса Уля.

MACD ca MACD ca

MACD ca — род "step MACD" или "скорректированной MACD".