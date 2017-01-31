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iCrosshairClickTarget - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор iCrosshairClickTarget для MetaTrader 5 — это улучшенная версия индикатора, разработанная для предыдущей версии платформы.
Добавлено свойство 'click Target' и трендовая линия, с текстом "количество баров между целью и перекрестием", а также теперь показывается различие в пипсах между ценой на целевом уровне и ценой на перекрестии.
Обновление_1: 2016/12/21
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17226
QWMA ca
QWMA - версия "CA" ("скорректированная средняя")Rsi(oma) with auto Fibonacci levels
RSI(OMA) с автоматическими уровнями Фибоначчи.
Corr average
Средняя, использующая метод "коррекции" Андреаса Уля.MACD ca
MACD ca — род "step MACD" или "скорректированной MACD".