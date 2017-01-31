Индикатор iCrosshairClickTarget для MetaTrader 5 — это улучшенная версия индикатора, разработанная для предыдущей версии платформы.

Добавлено свойство 'click Target' и трендовая линия, с текстом "количество баров между целью и перекрестием", а также теперь показывается различие в пипсах между ценой на целевом уровне и ценой на перекрестии.

Обновление_1: 2016/12/21

