RSI (OMA), que muestra automáticamente los niveles de Fibonacci para RSI.



Si el periodo de suavizado precio se fija en > 1, entonces el indicador calcula el valor de uno de los RSI seleccionado (OMA). Si el período de suavizado es <= 1, entonces los valores calculados serán RSI. RSI puede ser de uno de los siete tipos:



SI de Cutler

RSI de Eilers suavizado

RSI de Harris

RSI rápido

RSI



RSX

RSI lento

Para cada valor calculado, el indicador RSI muestra automáticamente los niveles de Fibonacci, así, es posible pronosticar estos valores utilizando los niveles mostrados.





