CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Rsi(oma) with auto Fibonacci levels - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1396
Ranking:
(22)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

RSI (OMA), que muestra automáticamente los niveles de Fibonacci para RSI. 

Si el periodo de suavizado precio se fija en > 1, entonces el indicador calcula el valor de uno de los RSI seleccionado (OMA). Si el período de suavizado es <= 1, entonces los valores calculados serán RSI. RSI puede ser de uno de los siete tipos:

  • SI de Cutler
  • RSI de Eilers suavizado
  • RSI de Harris
  • RSI rápido
  • RSI
  • RSX
  • RSI lento

Para cada valor calculado, el indicador RSI muestra automáticamente los niveles de Fibonacci, así, es posible pronosticar estos valores utilizando los niveles mostrados.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17222

Sentiment zone oscillator Sentiment zone oscillator

Oscilador de la zona de construcción del mercado.

AdxVma trend AdxVma trend

Indicador de tendencia AdxVma.

QWMA ca QWMA ca

QWMA - versión "CA" ("media corregida")

iCrosshairClickTarget iCrosshairClickTarget

El indicador iCrosshairClickTarget para MetaTrader 5 es una versión mejorada del indicador, diseñada para la versión anterior de la plataforma.