Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Rsi(oma) with auto Fibonacci levels - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1396
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
RSI (OMA), que muestra automáticamente los niveles de Fibonacci para RSI.
Si el periodo de suavizado precio se fija en > 1, entonces el indicador calcula el valor de uno de los RSI seleccionado (OMA). Si el período de suavizado es <= 1, entonces los valores calculados serán RSI. RSI puede ser de uno de los siete tipos:
- SI de Cutler
- RSI de Eilers suavizado
- RSI de Harris
- RSI rápido
- RSI
- RSX
- RSI lento
Para cada valor calculado, el indicador RSI muestra automáticamente los niveles de Fibonacci, así, es posible pronosticar estos valores utilizando los niveles mostrados.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17222
Oscilador de la zona de construcción del mercado.AdxVma trend
Indicador de tendencia AdxVma.
QWMA - versión "CA" ("media corregida")iCrosshairClickTarget
El indicador iCrosshairClickTarget para MetaTrader 5 es una versión mejorada del indicador, diseñada para la versión anterior de la plataforma.