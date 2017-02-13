CodeBaseSeções
Indicadores

iCrosshairClickTarget - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs
O indicador iCrosshairClickTarget para MetaTrader 5 é uma versão melhorada do indicador, ela é projetada para a versão anterior da plataforma.

Adicionada a propriedade 'click Target' e a linha de tendência, com texto "número de barras entre o objetivo e a mira", e agora mostra a diferença em pips entre o preço no nível alvo e o preço na mira.

Atualziação_1: 2016/12/21

euraud-h1-metaquotes-software-corp-3.png

euraud-h1-metaquotes-software-corp-2.png

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17226

