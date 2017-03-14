MetaTrader 5のiCrosshairClickTarget指標は、2016年5月12日にコードベースで発表されたMetaTrader 4のiCrosshair指標を改良したものです。

「number of bars between target and crosshair（目標と十字線の間のバーの数）」のテキストと目標レベルの価格と十字線レベルの価格との間のピップ単位での差異を持つ「click Target（クリックターゲット）」とトレンドラインを追加しました。

Update_1: 2016/12/21

