無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iCrosshairClickTarget - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1267
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaTrader 5のiCrosshairClickTarget指標は、2016年5月12日にコードベースで発表されたMetaTrader 4のiCrosshair指標を改良したものです。
「number of bars between target and crosshair（目標と十字線の間のバーの数）」のテキストと目標レベルの価格と十字線レベルの価格との間のピップ単位での差異を持つ「click Target（クリックターゲット）」とトレンドラインを追加しました。
Update_1: 2016/12/21
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17226
QWMA ca
QWMA - "CA"（ "Corrected Average"）バージョン自動フィボナッチレベルのRsi(oma)
自動フィボナッチレベルのRsi(oma) です。