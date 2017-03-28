Der Indikator iCrosshairClickTarget für den MetaTrader 5 ist eine verbesserte Version des Indikators iCrosshair für MetaTrader 4 veröffentlicht in der CodBase am 26.05.12

Ergänzt wurde 'Klick-Ziel' und die Trendlinie mit Text über die 'Anzahl der Bars zwischen Ziel und dem Fadenkreuz', und der Pip-Differenz zwischen Preisziel und dem Fadenkreuz.

Update_1: 2016/12/21

