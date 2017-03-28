Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
iCrosshairClickTarget - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator iCrosshairClickTarget für den MetaTrader 5 ist eine verbesserte Version des Indikators iCrosshair für MetaTrader 4 veröffentlicht in der CodBase am 26.05.12
Ergänzt wurde 'Klick-Ziel' und die Trendlinie mit Text über die 'Anzahl der Bars zwischen Ziel und dem Fadenkreuz', und der Pip-Differenz zwischen Preisziel und dem Fadenkreuz.
Update_1: 2016/12/21
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17226
