Indikatoren

iCrosshairClickTarget - Indikator für den MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Veröffentlicht:
Der Indikator iCrosshairClickTarget für den MetaTrader 5 ist eine verbesserte Version des Indikators iCrosshair für MetaTrader 4 veröffentlicht in der CodBase am 26.05.12

Ergänzt wurde 'Klick-Ziel' und die Trendlinie mit Text über die 'Anzahl der Bars zwischen Ziel und dem Fadenkreuz', und der Pip-Differenz zwischen Preisziel und dem Fadenkreuz.

Update_1: 2016/12/21

euraud-h1-metaquotes-software-corp-3.png

euraud-h1-metaquotes-software-corp-2.png

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17226

