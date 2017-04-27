CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AdxVma trend - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1540
Ranking:
(33)
Publicado:
AdxVma_trend.mq5 (41.36 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador usa los valores de AdxVma para demostrar la tendencia.

La tendencia se basa en los valores de forma análoga a ADX (de ahí el nombre AdxVma), pero de todas formas, aún se diferencia bastante del ADX puramente de tendencia. Los valores pueden ser suavizados usando uno de los cinco tipos de media móvil:

  • Media móvil simple
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA lineal ponderada
  • AdxVma media


PS: gracias al periodo o el tipo de suavizado, el estado ("tendencia") del indicador no cambia. El suavizado se introduce para tener una imagen más limpia, cuando la tendencia es fuerte. El valor de la tendencia se define exclusivamente con el cálculo de AdxVma. Si AdxVma se utiliza para suavizar, en cualquier caso, no cambia la visualización de la tendencia (puesto que en este caso no se utiliza para evaluar la tendencia actual).

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17201

Balance of market power Balance of market power

Balance of market power (para los cálculos se usa el filtro Eureka mejorado).

Elliot oscillator Elliot oscillator

Oscilador de Elliott.

Sentiment zone oscillator Sentiment zone oscillator

Oscilador de la zona de construcción del mercado.

Rsi(oma) with auto Fibonacci levels Rsi(oma) with auto Fibonacci levels

RSI (OMA) con niveles automáticos de Fibonacci.