AdxVma trend - indicador para MetaTrader 5
- 1540
Este indicador usa los valores de AdxVma para demostrar la tendencia.
La tendencia se basa en los valores de forma análoga a ADX (de ahí el nombre AdxVma), pero de todas formas, aún se diferencia bastante del ADX puramente de tendencia. Los valores pueden ser suavizados usando uno de los cinco tipos de media móvil:
- Media móvil simple
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA lineal ponderada
- AdxVma media
PS: gracias al periodo o el tipo de suavizado, el estado ("tendencia") del indicador no cambia. El suavizado se introduce para tener una imagen más limpia, cuando la tendencia es fuerte. El valor de la tendencia se define exclusivamente con el cálculo de AdxVma. Si AdxVma se utiliza para suavizar, en cualquier caso, no cambia la visualización de la tendencia (puesto que en este caso no se utiliza para evaluar la tendencia actual).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17201
