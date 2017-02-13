RSI (OMA) que mostra automaticamente níveis de Fibonacci.



Se o período da suavização de preço for definido como > 1, o indicador calcula os valores de um dos RSI (OMA) selecionados. Se o período de suavização for <= 1, os valores calculados serão RSI. RSI pode ser um dos 7 tipos:



SI Cutler

RSI Eilers suavizado

RSI Harris

RSI rápido

RSI



RSX

RSI lento

Para cada valor calculado, o indicador RSI mostra automaticamente os níveis Fibonacci, assim, é possível prever estes valores usando os níveis derivados.





