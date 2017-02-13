Participe de nossa página de fãs
Rsi(oma) with auto Fibonacci levels - indicador para MetaTrader 5
- 2921
-
RSI (OMA) que mostra automaticamente níveis de Fibonacci.
Se o período da suavização de preço for definido como > 1, o indicador calcula os valores de um dos RSI (OMA) selecionados. Se o período de suavização for <= 1, os valores calculados serão RSI. RSI pode ser um dos 7 tipos:
- SI Cutler
- RSI Eilers suavizado
- RSI Harris
- RSI rápido
- RSI
- RSX
- RSI lento
Para cada valor calculado, o indicador RSI mostra automaticamente os níveis Fibonacci, assim, é possível prever estes valores usando os níveis derivados.
