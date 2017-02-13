CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Rsi(oma) with auto Fibonacci levels - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2921
Avaliação:
(22)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

RSI (OMA) que mostra automaticamente níveis de Fibonacci. 

Se o período da suavização de preço for definido como > 1, o indicador calcula os valores de um dos RSI (OMA) selecionados. Se o período de suavização for <= 1, os valores calculados serão RSI. RSI pode ser um dos 7 tipos:

  • SI Cutler
  • RSI Eilers suavizado
  • RSI Harris
  • RSI rápido
  • RSI
  • RSX
  • RSI lento

Para cada valor calculado, o indicador RSI mostra automaticamente os níveis Fibonacci, assim, é possível prever estes valores usando os níveis derivados.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17222

QWMA ca QWMA ca

QWMA - Versão "CA"

iCrosshairClickTarget iCrosshairClickTarget

O indicador iCrosshairClickTarget para MetaTrader 5 é uma versão melhorada do indicador, ela é projetada para a versão anterior da plataforma.

Sentiment zone oscillator Sentiment zone oscillator

Oscilador de zona de sentimento do mercado.

AdxVma trend AdxVma trend

Indicador de tendência AdxVma.