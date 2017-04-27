En comparación con el oscilador de la zona original, en esta versión hay algunas diferencias.

El original fue creado en mayo 2012, en el artículo de Walid Khalil "Exploiting Extremes Sentiment Zone Oscillator" :



El oscilador de zonas de sentimiento (SZO) mide las emociones extremas de un mercado o activo concreto.

Mide y define si el carácter del mercado es extremadamente alcista (demasiado optimista) o extremadamente bajista (demasiado pesimista). A su vez, un estado de ánimo extremo puede conducir eventualmente a los cambios en la naturaleza del mercado y, en consecuencia, a un cambio de tendencia en el intervalo de tiempo estudiado. SZO fue desarrollado de acuerdo con la creencia de que, después de varias oleadas de aumento de los precios, los inversores están empezando a comportarse como un toro en los activos cuya fiabilidad aumenta, y debido a esto, el precio crecerá durante algún tiempo. SZO mide este sentimiento alcista/bajista y marca los niveles de sobrecompra/sobreventa. SZO fue desarrollado de acuerdo con la creencia de que, después de varias oleadas de aumento de los precios, los inversores están empezando a comportarse como un toro en los activos cuya fiabilidad aumenta, y debido a esto, el precio crecerá durante algún tiempo. SZO mide este sentimiento alcista/bajista y marca los niveles de sobrecompra/sobreventa.

Sin ebargo, como el oscilador de sentimiento del mercado original es "demasiado nervioso", en esta versión hay algunas adiciones:

el original usa para los cálculos TEMA, en esta versión es posible elegir uno de los 5 tipos de media:

Media móvil simple

MA exponencial

MA suavizada

MA lineal ponderada

МА exponencial triple (TEMA)

También en esta versión, para filtrar las señales innecesarias, puede utilizar el filtrado de precio (utilizando cálculos de las mismas medias móviles). El filtrado de precio se realiza para que el indicador sea más eficiente y adecuado para su uso en cualquier tipo de comercio.



Si no se utiliza el suavizado de precios (el periodo de regulación es <=1), entonces obtendremos el oscilador original de sentimiento del mercado. No obstante, recomiendo utilizar al menos una suavización de precio moderada para obtener solo las señales muy importantes.





