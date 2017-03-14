コードベースセクション
自動フィボナッチレベルのRsi(oma) - MetaTrader 5のためのインディケータ

RSIの自動フィボナッチレベルを示すRSI（OMA）です。 

価格平滑化期間が> 1に設定されている場合、この指標は選択されたRSI（OMA）値の1つを計算します。価格平滑化が<= 1に設定されている場合、計算された値はRSIです。RSIは7つのタイプのうちの1つです。

  • カットラーのRSI
  • エーラーの平滑化されたRSI
  • ハリスRSI
  • 急速RSI
  • RSI
  • RSX
  • 低速RSI

指標は計算された任意のRSI値に対してフィボナッチレベルを自動的に表示するので、rsiの値はこれらのレベルを使用して推定することができます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17222

