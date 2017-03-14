RSIの自動フィボナッチレベルを示すRSI（OMA）です。



価格平滑化期間が> 1に設定されている場合、この指標は選択されたRSI（OMA）値の1つを計算します。価格平滑化が<= 1に設定されている場合、計算された値はRSIです。RSIは7つのタイプのうちの1つです。



カットラーのRSI

エーラーの平滑化されたRSI

ハリスRSI

急速RSI

RSI



RSX

低速RSI

指標は計算された任意のRSI値に対してフィボナッチレベルを自動的に表示するので、rsiの値はこれらのレベルを使用して推定することができます。





