記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
自動フィボナッチレベルのRsi(oma) - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSIの自動フィボナッチレベルを示すRSI（OMA）です。
価格平滑化期間が> 1に設定されている場合、この指標は選択されたRSI（OMA）値の1つを計算します。価格平滑化が<= 1に設定されている場合、計算された値はRSIです。RSIは7つのタイプのうちの1つです。
- カットラーのRSI
- エーラーの平滑化されたRSI
- ハリスRSI
- 急速RSI
- RSI
- RSX
- 低速RSI
指標は計算された任意のRSI値に対してフィボナッチレベルを自動的に表示するので、rsiの値はこれらのレベルを使用して推定することができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17222
