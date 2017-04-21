显示了RSI的自动斐波那契水平的 RSI (OMA)。



如果价格平滑周期数设为 > 1, 指标就计算选择的 RSI (OMA) 数值，如果价格平滑周期数设为 <= 1, 计算的数值就是 RSI. RSI 可以是下面7种类型之一:



Cuttler RSI

Ehlers' 平滑 RSI

Harris RSI

快速 RSI

RSI



RSX

慢速 RSI

对于计算的任何 RSI 数值，指标自动显示斐波那契水平，这样RSI的数值就可以使用这些水平来评估。





