显示了RSI的自动斐波那契水平的 RSI (OMA)。
如果价格平滑周期数设为 > 1, 指标就计算选择的 RSI (OMA) 数值，如果价格平滑周期数设为 <= 1, 计算的数值就是 RSI. RSI 可以是下面7种类型之一:
- Cuttler RSI
- Ehlers' 平滑 RSI
- Harris RSI
- 快速 RSI
- RSI
- RSX
- 慢速 RSI
对于计算的任何 RSI 数值，指标自动显示斐波那契水平，这样RSI的数值就可以使用这些水平来评估。
