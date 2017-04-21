代码库部分
指标

带有自动斐波那契水平的Rsi(oma) - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
显示:
3162
等级:
(22)
已发布:
显示了RSI的自动斐波那契水平的 RSI (OMA)。 

如果价格平滑周期数设为 > 1, 指标就计算选择的 RSI (OMA) 数值，如果价格平滑周期数设为 <= 1, 计算的数值就是 RSI. RSI 可以是下面7种类型之一:

  • Cuttler RSI
  • Ehlers' 平滑 RSI
  • Harris RSI
  • 快速 RSI
  • RSI
  • RSX
  • 慢速 RSI

对于计算的任何 RSI 数值，指标自动显示斐波那契水平，这样RSI的数值就可以使用这些水平来评估。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17222

