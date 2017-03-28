CodeBaseKategorien
Rsi(oma) mit Auto-Fibonacci-Level - Indikator für den MetaTrader 5

RSI(OMA) mit Auto-Fibonacci-Level für den RSI. 

Ist die Periodenlänge der Glättung > 1, dann berechnet der Indikator die Werte von einem der gewählten RSI (OMA). Ist die Glättungslänge <= 1, dann sind es die Werte des RSI. Der RSI ist eine der 7 Arten:

  • Cuttlers RSI
  • Ehlers' geglätteter RSI
  • Harris' RSI
  • Rapid RSI
  • RSI
  • RSX
  • "Slow" RSI

Für alle Werte des RSI werden automatisch die Fibonacci-Level angezeigt, so dass der RSI diesbezüglich eingeschätzt werden kann.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17222

