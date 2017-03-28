RSI(OMA) mit Auto-Fibonacci-Level für den RSI.



Ist die Periodenlänge der Glättung > 1, dann berechnet der Indikator die Werte von einem der gewählten RSI (OMA). Ist die Glättungslänge <= 1, dann sind es die Werte des RSI. Der RSI ist eine der 7 Arten:



Cuttlers RSI

Ehlers' geglätteter RSI

Harris' RSI

Rapid RSI

RSI



RSX

"Slow" RSI

Für alle Werte des RSI werden automatisch die Fibonacci-Level angezeigt, so dass der RSI diesbezüglich eingeschätzt werden kann.





