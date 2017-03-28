Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Rsi(oma) mit Auto-Fibonacci-Level - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1286
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
RSI(OMA) mit Auto-Fibonacci-Level für den RSI.
Ist die Periodenlänge der Glättung > 1, dann berechnet der Indikator die Werte von einem der gewählten RSI (OMA). Ist die Glättungslänge <= 1, dann sind es die Werte des RSI. Der RSI ist eine der 7 Arten:
- Cuttlers RSI
- Ehlers' geglätteter RSI
- Harris' RSI
- Rapid RSI
- RSI
- RSX
- "Slow" RSI
Für alle Werte des RSI werden automatisch die Fibonacci-Level angezeigt, so dass der RSI diesbezüglich eingeschätzt werden kann.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17222
Sentiment Zonen Oszillator
Sentiment Zonen Oszillator.AdxVma Trend
AdxVma Trend.
QWMA ca
QWMA - die "CA" ("Corrected Average") VersioniCrosshairClickTarget
Der Indikator iCrosshairClickTarget für den MetaTrader 5 ist eine verbesserte Version des Indikators iCrosshair für MetaTrader 4.