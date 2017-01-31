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Индикаторы

Rsi(oma) with auto Fibonacci levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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RSI (OMA), которая автоматически показывает уровни Фибоначчи для RSI. 

Если период ценового сглаживания установлен на > 1, тогда индикатор рассчитывает значения одного из выбранных RSI (OMA). Если период сглаживания <= 1, тогда вычисляемые значения будут RSI. RSI может быть одного из 7 типов:

  • SI Каттлера
  • Сглаженный RSI Эйлерса
  • RSI Гарриса
  • Быстрый RSI
  • RSI
  • RSX
  • Медленный RSI

Для каждого вычисляемого значения RSI индикатор автоматически показывает уровни Фибоначчи, таким образом, можно прогнозировать эти значения с использованием выведенных уровней.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17222

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