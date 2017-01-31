RSI (OMA), которая автоматически показывает уровни Фибоначчи для RSI.



Если период ценового сглаживания установлен на > 1, тогда индикатор рассчитывает значения одного из выбранных RSI (OMA). Если период сглаживания <= 1, тогда вычисляемые значения будут RSI. RSI может быть одного из 7 типов:



SI Каттлера

Сглаженный RSI Эйлерса

RSI Гарриса

Быстрый RSI

RSI



RSX

Медленный RSI

Для каждого вычисляемого значения RSI индикатор автоматически показывает уровни Фибоначчи, таким образом, можно прогнозировать эти значения с использованием выведенных уровней.





