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Rsi(oma) with auto Fibonacci levels - индикатор для MetaTrader 5
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RSI (OMA), которая автоматически показывает уровни Фибоначчи для RSI.
Если период ценового сглаживания установлен на > 1, тогда индикатор рассчитывает значения одного из выбранных RSI (OMA). Если период сглаживания <= 1, тогда вычисляемые значения будут RSI. RSI может быть одного из 7 типов:
- SI Каттлера
- Сглаженный RSI Эйлерса
- RSI Гарриса
- Быстрый RSI
- RSI
- RSX
- Медленный RSI
Для каждого вычисляемого значения RSI индикатор автоматически показывает уровни Фибоначчи, таким образом, можно прогнозировать эти значения с использованием выведенных уровней.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17222
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