無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
センチメントゾーンオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1185
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
オリジナルのセンチメントゾーンオシレーターと比較すると、このバージョンにはいくつかの違いがあります。
オリジナルはTASCの2012年5月号でWalid Khalil氏による「Exploiting Extremes Sentiment Zone Oscillator（Extremes Sentiment Zone Oscillatorの活用）」稿に記載されています。
センチメントゾーンオシレータ（sentiment zone oscillator、SZO）は、1つの市場またはシェアの極端な感情を測定する主要な逆オシレーターです。
それは感情の変化に結びつく可能性のある極端な強気（過度のオプティミズム）と弱気（過度のペシミズム）の両方を測定して定義し、最終的に研究中の時間枠の動向を変えます。SZOは、価格上昇の波が複数あった後には、価格がしばらく上昇しているので、投資家が自信を持って株式を買い上げようとしているとの考えから考案されました。SZOはその強気/弱気を測定し、買われ過ぎ/売られ過ぎレベルをマークします。
しかし、オリジナルのセンチメントゾーンオシレータは 「緊張しすぎる」ので、このバージョンではいくつかの追加機能が導入されています。
- オリジナルでは計算にtemaを使用していますが、このバージョンでは下記5種類の平均が利用できます。
- 単純移動平均
- 指数移動平均
- 平滑化された移動平均
- 線形加重移動平均
- 三重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average、TEMA）
- また、このバージョンでは、シグナル数をフィルタリングするために、（計算と同じ平均を使用した）価格フィルタリングを使用することができます。価格のフィルタリングはこの指標に対して効果的であることが証明されており、どのような種類の取引にも使いやすくなっています。
価格が平滑化されない場合（価格平滑化期間が<= 1に設定されている場合）は、これはオリジナルのセンチメントゾーンオシレータと同じですが、あらゆる種類の使用可能なシグナルを得るために、少なくとも軽度の価格フィルタリングを使用することが推奨されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17212
AdxVmaトレンド
AdxVmaトレンド。市場力のバランス
市場力のバランスです（改善されたJurikフィルタを計算に使用）。
自動フィボナッチレベルのRsi(oma)
自動フィボナッチレベルのRsi(oma) です。QWMA ca
QWMA - "CA"（ "Corrected Average"）バージョン