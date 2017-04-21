请观看如何免费下载自动交易
和最初的情绪区域震荡指标相比，这个版本有几点不同。
最初的版本是在2012年5月的 TASC期刊上描述的, Walid Khalil 写的文章 "Exploiting Extremes Sentiment Zone Oscillator" :
情绪区域震荡指标 (SZO) 是一个用来衡量单个市场或者股票情绪极值点的指标，
它衡量和定义了两个极值点，多头(过度乐观)和空头(过度悲观)，它们可能会在情绪中有所改变，最终改变趋势的方向。SZO的设计原理是人们相信，在几波价格上涨之后，投资者开始对股票市场乐观，而更加确信价格还要上涨一段时间，SZO 衡量了乐观/悲观并且它们标记了超买/超卖水平。
但是，最初的情绪区域震荡指标是"过度敏感"了，这个版本增加了一些功能:
- 最初是使用 tema 来进行计算 - 这个版本允许使用5种类型的平均之一来计算
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑移动平均
- 线形权重移动平均
- 三次指数移动平均 (tema)
- 另外，在这个版本中，为了过滤掉信号，您可以使用价格过滤(使用相同的平均来计算),价格过滤已经在这个指标中被证明有效，它是交易变得更加容易。
如果不使用价格平滑 (价格平滑周期数设为 <=1), 您就能得到最初版本的情绪区域震荡指标，但是还是推荐至少使用粗略的价格过滤以得到可用的信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17212
