Im Vergleich zum originalen Sentiment Zonen Oszillator weist dieser hier eine paar Änderungen auf.

Das Original wurde im TASC, Ma1 2012, von Walid Khalil in seinem Artikel "Exploiting Extremes Sentiment Zone Oscillator" beschrieben:



Der Sentiment Zonen Oszillator (SZO) misst extreme Emotionen im Handel eines Symbols oder Aktie.

Der Sentiment Zonen Oszillator (SZO) misst extreme Emotionen im Handel eines Symbols oder Aktie.

Er misst und bestimmt beide Extrema des Marktes, steigende (euphorisch) und fallende (depressiv) Stimmung, die zum Kippen der Stimmung und dann eventuell zu einer Umkehrung des Trends im betrachteten Zeitrahmen führen können. Der SZO wurde in der Überzeugung entwickelt, dass nach mehreren Wellen steigender Preise die Investoren beginnen in das Wachstum ein Vertrauen zu entwickeln. Der SZO misst sie Stärke/Schwäche und markiert überkauft/überverkauft Bereiche.

Aber, da der originale Sentiment Zonen Oszillator "zu nervös" ist, weist diese Version mehrere Ergänzungen auf:

Das Original verwendet den Tema zur Berechnung - diese Version erlaubt 5 verschiedene Durchschnitte

einfacher gleitender Durchschnitt

exponentieller gleitender Durchschnitt

geglätteter gleitender Durchschnitt

linear gewichteter gleitender Durchschnitt

dreifacher exponentiellen gleitenden Durchschnitt (tema)

Weiters, um die Anzahl der Signal zu filtern, kann der Nutzer die Preise filtern (unter Verwenden derselben Durchschnitte). Das Filtern der Preise ist nachweislich effektiv für diesen Indikator und es macht seine Handelsverwendung viel einfacher.



Werden die Preise nicht geglättet (die Glättunglänge <=1), erhalten Sie den originalen Sentiment Zonen Oszillator, aber die Empfehlung lautet, wenigstens eine milde Form der Glättung zu verwenden, um verwendbare Signale zu erhalten.





