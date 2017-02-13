Em comparação com o oscilador original de zona de sentimento, nesta versão, existem algumas diferenças.

O original foi descrito em maio de 2012, no artigo de Walid Khalil "Exploiting Extremes Sentiment Zone Oscillator":



O oscilador de zona de sentimento (SZO) mede as emoções extremas de um determinado mercado ou ativo.

Ele mede e define a natureza estremadamente de alta (muito otimista) ou extremamente de baixa (pessimismo excessivo) do mercado. Por sua vez, os sentimentos extremos podem levar a mudanças na natureza do mercado e, consequentemente, a uma mudança de tendência no intervalo de tempo estudado. O SZO foi desenvolvido de acordo com a crença de que, após várias ondas de aumento de preços, os investidores começam a se comportar como touros em ativos com maior confiabilidade, e devido a isso, o preço aumenta por algum tempo. O SZO mede o clima de alta/baixa e revela os níveis de sobrevenda/sobrecompra. O SZO foi desenvolvido de acordo com a crença de que, após várias ondas de aumento de preços, os investidores começam a se comportar como touros em ativos com maior confiabilidade, e devido a isso, o preço aumenta por algum tempo. O SZO mede o clima de alta/baixa e revela os níveis de sobrevenda/sobrecompra.

Mas, como o oscilador original de sentimento do mercado é "muito nervoso", nesta versão existem algumas adições:

o original usa a TEMA para cálculos, nesta versão é permitido selecionar um dos cinco tipos de médias:

Média móvel simples

MA exponencial

MA suavizada

MA linear ponderada

MA exponencial tripla (TEMA)

Também, nesta versão, a fim de filtrar sinais estranhos, você pode usar a filtração de preço (usando, para cálculo, as mesmas médias móveis). A filtragem de preço é executada para fazer o indicador mais eficiente e adequado para utilização em qualquer tipo de negociação.



Se você não usar a suavização de preço (período de suavização definido como <=1), então você obtém o oscilador original de sentimento do mercado. No entanto, eu recomendo usar pelo menos uma suavização de preço, para obter apenas os sinais realmente importantes.





