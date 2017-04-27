El desarrollador de este código es Igor Livshin. En su artículo "Equilibrio de fuerzas en el mercado" lo describe de esta forma :

El indicador "Equilibrio de fuerzas en el mercado (BMP)" mide la fuerza alcista en comparación con la bajista, y valora la capacidad de cada uno de estos grupos de empujar el precio hasta un nivel determinado. He desarrollado especialmente BMP, para que no sea un indicador del límite del diapasón, sino para que sea igualmente sensible a cualquier punto, no solo a los extremos.

Para suavizar los valores se usa en él una media móvil simple. En esta versión en su lugar he utilizado un filtro mejorado Eureka. Las franjas se calculan utilizando lo que puede llamarse "desviación Eureka" en lugar de la desviación estándar. De esta forma, la respuesta del indicador se vuelve más rápida. Además del suavizado y el periodo de las franjas, este indicador no tiene más parámetros. Así, su uso se hace muy simple. Sin embargo, como siempre, le aconsejo que experimente un poco con él.



