Balance of market power - indicador para MetaTrader 5
El desarrollador de este código es Igor Livshin. En su artículo "Equilibrio de fuerzas en el mercado" lo describe de esta forma :
Para suavizar los valores se usa en él una media móvil simple. En esta versión en su lugar he utilizado un filtro mejorado Eureka. Las franjas se calculan utilizando lo que puede llamarse "desviación Eureka" en lugar de la desviación estándar. De esta forma, la respuesta del indicador se vuelve más rápida. Además del suavizado y el periodo de las franjas, este indicador no tiene más parámetros. Así, su uso se hace muy simple. Sin embargo, como siempre, le aconsejo que experimente un poco con él.
