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Sentiment zone oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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По сравнению с оригинальным осциллятором зоны настроений, в этой версии есть некоторые отличия.
Оригинал был описан в мае 2012 года в статье Валида Халила "Exploiting Extremes Sentiment Zone Oscillator" :
Осциллятор зоны настроений (SZO) измеряет экстремальные эмоции отдельного рынка или актива.
Он измеряет и определяет экстремально бычий (излишний оптимизм) или экстремально медвежий (излишний пессимизм) характер рынка. В свою очередь, экстремальные настроения могут в конечном счете привести к изменению характера рынка — и, как следствие, к смене тренда на изучаемом отрезке времени.SZO был разработан в соответствии с убеждением о том, что после нескольких волн роста цен инвесторы начинают вести себя как быки на активах с повышающейся надежностью, и из-за этого цена растет в течение некоторого времени. SZO измеряет эти бычьи/медвежьи настроения и отмечает уровни перекупленности/перепроданности.
Но, поскольку оригинальный осциллятор настроений рынка "слишком нервный", в этой версии есть некоторые дополнения:
- оригинал использует для расчетов TEMA, в этой же версии допустимо выбрать одну из 5 типов средних:
- Простая скользящая средняя
- Экспоненциальная МА
- Сглаженная МА
- Линейно взвешенная МА
- Тройная экспоненциальная МА (TEMA)
- Также в этой версии, чтобы отфильтровать лишние сигналы, вы можете использовать фильтрацию цены (используя для расчетов те же самые скользящие средние). Ценовая фильтрация проводится, чтобы сделать этот индикатор более эффективным и пригодным для использования при любом типе трейдинга.
Если не используется сглаживание цены (период сглаживания установлен <=1), тогда вы получите оригинальный осциллятор настроений рынка. Однако я рекомендую использовать как минимум мягкое ценовое сглаживание, чтобы получить только действительно важные сигналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17212
Трендовый индикатор AdxVma.Balance of market power
Balance of market power (для расчетов используется улучшенный фильтр Юрика).
RSI(OMA) с автоматическими уровнями Фибоначчи.QWMA ca
QWMA - версия "CA" ("скорректированная средняя")