По сравнению с оригинальным осциллятором зоны настроений, в этой версии есть некоторые отличия.

Оригинал был описан в мае 2012 года в статье Валида Халила "Exploiting Extremes Sentiment Zone Oscillator" :



Осциллятор зоны настроений (SZO) измеряет экстремальные эмоции отдельного рынка или актива.



Он измеряет и определяет экстремально бычий (излишний оптимизм) или экстремально медвежий (излишний пессимизм) характер рынка. В свою очередь, экстремальные настроения могут в конечном счете привести к изменению характера рынка — и, как следствие, к смене тренда на изучаемом отрезке времени.

SZO был разработан в соответствии с убеждением о том, что после нескольких волн роста цен инвесторы начинают вести себя как быки на активах с повышающейся надежностью, и из-за этого цена растет в течение некоторого времени. SZO измеряет эти бычьи/медвежьи настроения и отмечает уровни перекупленности/перепроданности.