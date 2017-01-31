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Индикаторы

Sentiment zone oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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По сравнению с оригинальным осциллятором зоны настроений, в этой версии есть некоторые отличия.

Оригинал был описан в мае 2012 года в статье Валида Халила "Exploiting Extremes Sentiment Zone Oscillator" :

Осциллятор зоны настроений (SZO) измеряет экстремальные эмоции отдельного рынка или актива.

Он измеряет и определяет экстремально бычий (излишний оптимизм) или экстремально медвежий (излишний пессимизм) характер рынка. В свою очередь, экстремальные настроения могут в конечном счете привести к изменению характера рынка — и, как следствие, к смене тренда на изучаемом отрезке времени.

SZO был разработан в соответствии с убеждением о том, что после нескольких волн роста цен инвесторы начинают вести себя как быки на активах с повышающейся надежностью, и из-за этого цена растет в течение некоторого времени. SZO измеряет эти бычьи/медвежьи настроения и отмечает уровни перекупленности/перепроданности.

Но, поскольку оригинальный осциллятор настроений рынка "слишком нервный", в этой версии есть некоторые дополнения:

  • оригинал использует для расчетов TEMA, в этой же версии допустимо выбрать одну из 5 типов средних:
  • Простая скользящая средняя
  • Экспоненциальная МА
  • Сглаженная МА
  • Линейно взвешенная МА
  • Тройная экспоненциальная МА (TEMA)
  • Также в этой версии, чтобы отфильтровать лишние сигналы, вы можете использовать фильтрацию цены (используя для расчетов те же самые скользящие средние). Ценовая фильтрация проводится, чтобы сделать этот индикатор более эффективным и пригодным для использования при любом типе трейдинга.

Если не используется сглаживание цены (период сглаживания установлен <=1), тогда вы получите оригинальный осциллятор настроений рынка. Однако я рекомендую использовать как минимум мягкое ценовое сглаживание, чтобы получить только действительно важные сигналы.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17212

AdxVma trend AdxVma trend

Трендовый индикатор AdxVma.

Balance of market power Balance of market power

Balance of market power (для расчетов используется улучшенный фильтр Юрика).

Rsi(oma) with auto Fibonacci levels Rsi(oma) with auto Fibonacci levels

RSI(OMA) с автоматическими уровнями Фибоначчи.

QWMA ca QWMA ca

QWMA - версия "CA" ("скорректированная средняя")