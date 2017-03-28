CodeBaseKategorien
Gleichgewicht der Marktkräfte - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Als Entwickler/Erfinder — Igor Livshin, in seinem Artikel "Gleichgewicht der Marktkräfte" — schreibt er:

Der Indikator das Gleichgewicht der Marktkräfte ("balance of market power", BMP) misst die Stärke der Bullen vs. Bären durch das Abschätzen der Fähigkeit der beiden, jeweils den Markt in ein Extremum zu treiben. Ich entwickelte den BMP nicht als Indikator, der seine Sensibilität nicht nur in einem bestimmten Bereich entwickelt, sondern sowohl für in den Extrema, wie in die normalen Bereiche.

Er verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt, um die Preise zu glätten. Diese Version verwendet statt dessen Juriks Filter. Die Bänder werden statt mit der Standardabweichung mit etwas berechnet, das man "Juriks Abweichung" nennen könnte, und so reagiert er viel schneller. Außer für die Glättung und die Bänder gibt es keine weiteren Parameter, so gesehen, ist der Indikator ziemlich einfach zu verwenden (mit sinnvollen Parametern) aber, wie gewohnt, Experimentieren wird anempfohlen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17196

Elliot Oszillator Elliot Oszillator

Elliot Oszillator.

PDFma PDFma

PDFma — Durchschnitt auf Basis der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.

AdxVma Trend AdxVma Trend

AdxVma Trend.

Sentiment Zonen Oszillator Sentiment Zonen Oszillator

Sentiment Zonen Oszillator.