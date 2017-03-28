und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Gleichgewicht der Marktkräfte - Indikator für den MetaTrader 5
Als Entwickler/Erfinder — Igor Livshin, in seinem Artikel "Gleichgewicht der Marktkräfte" — schreibt er:
Er verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt, um die Preise zu glätten. Diese Version verwendet statt dessen Juriks Filter. Die Bänder werden statt mit der Standardabweichung mit etwas berechnet, das man "Juriks Abweichung" nennen könnte, und so reagiert er viel schneller. Außer für die Glättung und die Bänder gibt es keine weiteren Parameter, so gesehen, ist der Indikator ziemlich einfach zu verwenden (mit sinnvollen Parametern) aber, wie gewohnt, Experimentieren wird anempfohlen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17196
