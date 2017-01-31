CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Balance of market power - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4485
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Разработчик этого кода - Игорь Лившин. В своей статье "Баланс силы рынка" он описывает его так :

Индикатор "Баланс силы рынка (BMP)" измеряет силу быков в сравнении с силой медведей и оценивает способность каждой из этих двух групп толкнуть цену до предельного уровня. Я специально разработал BMP, чтобы он не был индикатором границы диапазона, а был одинаково чувствителен в любой точке, а не только на экстремумах.

Для сглаживания значений в нем используется простая скользящая средняя. В этой версии вместо нее применяется улучшенный фильтр Юрика. Полосы рассчитываются с помощью того, что можно назвать "Отклонение Юрика" вместо стандартного отклонения. Таким образом, ответ индикатора становится более быстрым. Кроме сглаживания и периода полос, больше параметров у этого индикатора нет. Таким образом его использование становится очень простым. Однако, как и всегда, я советую немного поэкспериментировать с ним.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17196

Elliot oscillator Elliot oscillator

Осциллятор Эллиотта.

PDFma PDFma

PDFma — скользящая средняя, которая использует функцию плотности вероятности для вычисления среднего

AdxVma trend AdxVma trend

Трендовый индикатор AdxVma.

Sentiment zone oscillator Sentiment zone oscillator

Осциллятор зоны настроений рынка.