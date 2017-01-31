Разработчик этого кода - Игорь Лившин. В своей статье "Баланс силы рынка" он описывает его так :

Индикатор "Баланс силы рынка (BMP)" измеряет силу быков в сравнении с силой медведей и оценивает способность каждой из этих двух групп толкнуть цену до предельного уровня. Я специально разработал BMP, чтобы он не был индикатором границы диапазона, а был одинаково чувствителен в любой точке, а не только на экстремумах.

Для сглаживания значений в нем используется простая скользящая средняя. В этой версии вместо нее применяется улучшенный фильтр Юрика. Полосы рассчитываются с помощью того, что можно назвать "Отклонение Юрика" вместо стандартного отклонения. Таким образом, ответ индикатора становится более быстрым. Кроме сглаживания и периода полос, больше параметров у этого индикатора нет. Таким образом его использование становится очень простым. Однако, как и всегда, я советую немного поэкспериментировать с ним.



