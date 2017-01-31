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Balance of market power - индикатор для MetaTrader 5
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Разработчик этого кода - Игорь Лившин. В своей статье "Баланс силы рынка" он описывает его так :
Для сглаживания значений в нем используется простая скользящая средняя. В этой версии вместо нее применяется улучшенный фильтр Юрика. Полосы рассчитываются с помощью того, что можно назвать "Отклонение Юрика" вместо стандартного отклонения. Таким образом, ответ индикатора становится более быстрым. Кроме сглаживания и периода полос, больше параметров у этого индикатора нет. Таким образом его использование становится очень простым. Однако, как и всегда, я советую немного поэкспериментировать с ним.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17196
Осциллятор Эллиотта.PDFma
PDFma — скользящая средняя, которая использует функцию плотности вероятности для вычисления среднего
Трендовый индикатор AdxVma.Sentiment zone oscillator
Осциллятор зоны настроений рынка.