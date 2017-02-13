O desenvolvedor deste código é Igor Livshin. Em seu artigo "O equilíbrio de poder de mercado", ele descreve-o como segue:

O indicador "Equilíbrio de poder de mercado (BMP)" além de medir a força de touros em comparação com a força de ursos, avalia a capacidade de cada um desses dois grupos para empurrar o preço até o nível limite. Eu desenvolvi especialmente o BMP para que não fosse mais um indicador de limite de intervalo, mas sim para que fosse igualmente sensível, a qualquer ponto, não somente nos extremos.

Para suavizar os valores, nele é usada uma média móvel simples. Nesta versão, em vez dela, é usado o filtro melhorado Eureka. As bandas são calculadas com a ajuda do que pode ser chamado de "Desvio Eureka" em vez de o desvio padrão. Assim, a resposta do indicador torna-se mais rápida. Além da suavização e o período de bandas, este indicador não oferece outros parâmetros. Desse modo, torna-se muito simples de usar. No entanto, como sempre, eu aconselho que você experimente um pouco com ele.



