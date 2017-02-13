CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Balance of market power - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4155
Avaliação:
(31)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O desenvolvedor deste código é Igor Livshin. Em seu artigo "O equilíbrio de poder de mercado", ele descreve-o como segue:

O indicador "Equilíbrio de poder de mercado (BMP)" além de medir a força de touros em comparação com a força de ursos, avalia a capacidade de cada um desses dois grupos para empurrar o preço até o nível limite. Eu desenvolvi especialmente o BMP para que não fosse mais um indicador de limite de intervalo, mas sim para que fosse igualmente sensível, a qualquer ponto, não somente nos extremos.

Para suavizar os valores, nele é usada uma média móvel simples. Nesta versão, em vez dela, é usado o filtro melhorado Eureka. As bandas são calculadas com a ajuda do que pode ser chamado de "Desvio Eureka" em vez de o desvio padrão. Assim, a resposta do indicador torna-se mais rápida. Além da suavização e o período de bandas, este indicador não oferece outros parâmetros. Desse modo, torna-se muito simples de usar. No entanto, como sempre, eu aconselho que você experimente um pouco com ele.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17196

AdxVma trend AdxVma trend

Indicador de tendência AdxVma.

Sentiment zone oscillator Sentiment zone oscillator

Oscilador de zona de sentimento do mercado.

Elliot oscillator Elliot oscillator

Oscilador Elliott.

PDFma PDFma

O indicador PDFma é uma média móvel que usa uma função de densidade de probabilidade para calcular a média