Por definición, el oscilador de Elliott es una "media móvil normal de 34 periodos, tomada de la SMA 5 peridos, representada como un histograma por encima o por debajo de cero (normalmente se llama "5/34 oscillator)". Se trata de la versión extendida.



En ella podrá elegir cualquier periodo de cálculo . Para los cálculos, como es habitual, están disponibles los siguientes tipos de medias:

Media móvil simple (por defecto, el oscilador de Elliott se calcula precisamente conforme a ella).



MA exponencial

MA suavizada

MA lineal ponderada

Los colores cambian (y, por consiguiente, las alertas son enviadas) al cambiar las siguientes condiciones:

en el cruce del nivel externo

en el cruce del nivel medio

inclinación

Asimismo, está disponible un conjunto de 22 tipos de precio para el cálculo (todos los tipos de precio y sus equivalentes Heiken Ashi), propiedad de marco temporal múltiple.





PS: los niveles no constituyen ni uno de los niveles estándar. Estos se calculan usando una ЕМА basada en series temporales interrumpidas. A continuación, la línea se calcula como la media entre dos niveles externos. Este tipo de media de la línea "cero" da señales más tempranas que el cruce habitual de la línea cero. Incluso en los casos en los que la EMA se usa para el oscilador de Elliott, estos niveles lo hacen un indicador totalmente distinto a MACD. Así, no existe peligro de que usted vaya a usar este indicador y obtener los mismos resultados que la MACD habitual.

PPS: ciertas versiones del oscilador de Elliott para MetaTrader 4 (además algunas de ellas las he desarrollado yo mismo) utilizaban para la indicación picos de precio, y como sucedía con la "definición de picos", se redibujaban. En esta versión no tiene lugar el recálculo, y esto significa que no se redibuja. Gracias a esto, el indicador se puede usar libremente en el modo de señal.

