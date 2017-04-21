发明者/开发者 — Igor Livshin, 在他的文章 "市场能量的平衡" — 这样描述 :

市场能量平衡 (BMP) 指标衡量的市场的多头和空头强度，通过的方法是评估把价格推动到极值水平的能力。我有意没有把BMP开发成一定范围内的反弹指标，这样它就在极值点附近和其它水平一样敏感。

他使用了简单移动平均来平滑数值，本版本使用了提高的 Jurik 过滤器来替代。通道带是使用称为 "Jurik 偏差" 的计算方法，而不是标准变差来计算的，它的回应速度要快得多。除了平滑和通道带的周期数，就没有其它参数了，所以使用指标(参数)是很简单的，但是，与平时一样，建议做一些实验。



