代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

市场能量平衡 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1866
等级:
(31)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

发明者/开发者 — Igor Livshin, 在他的文章 "市场能量的平衡" — 这样描述 :

市场能量平衡 (BMP) 指标衡量的市场的多头和空头强度，通过的方法是评估把价格推动到极值水平的能力。我有意没有把BMP开发成一定范围内的反弹指标，这样它就在极值点附近和其它水平一样敏感。

他使用了简单移动平均来平滑数值，本版本使用了提高的 Jurik 过滤器来替代。通道带是使用称为 "Jurik 偏差" 的计算方法，而不是标准变差来计算的，它的回应速度要快得多。除了平滑和通道带的周期数，就没有其它参数了，所以使用指标(参数)是很简单的，但是，与平时一样，建议做一些实验。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17196

Hercules A.T.C. 2006 Hercules A.T.C. 2006

本EA交易根据移动平均的突破进行交易。它使用了以下指标: 两个 iMAs (移动平均, MA), iRSI(相对强弱指数, RSI) 以及两个 iEnvelopes (包络线).

打孔机(The Puncher) 打孔机(The Puncher)

用于交易的指标: iStochastic (随机震荡指标) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI).

固定风险资金 固定风险资金

这是一个根据每次交易所承担风险来计算手数数值的实例。

AdxVma trend AdxVma trend

AdxVma 趋势.