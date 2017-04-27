Pon "Me gusta" y sigue las noticias
En resumen, es una especie de promedio ponderado (o filtro de niveles, dependiendo de la forma que prefiera llamarlo), que utiliza una función de densidad de probabilidad para el cálculo de los coeficientes y la media. Una breve descripción de la función de densidad de probabilidad se puede ver aquí:
En la teoría de la probabilidad la función de densidad de la probabilidad (PDF) o densidad de la distribución de una magnitud aleatoria continua es una función, cuyo valor en cualquier ejemplo (o punto) dado en el espacio de eventos elementales ( (conjunto de valores posibles que adopta una variable aleatoria) se puede interpretar como una representación de probabilidad relativa de que el valor de la variable aleatoria sea igual a este ejemplo.
Puede encontrar más información aquíhttps://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_densidad_de_probabilidad
El indicador tiene un conjunto estándar de opciones, 3 tipos de niveles:
- flotantes
- cuantiles
- o sin nivel (si está activa el modo "on slope")
El color y las alertas cambian:
- en el cruce del nivel externo
- el cruce del nivel medio
- en el cambio de la inclinación
Se usa un conjunto estándar de precios + Heiken Ashi y marco temporal múltiple
Lo más incomprensible aquí puede ser la varianza y el parámetro del medio.
En general, influyen en la "velocidad" de PDFma. La varianza puede moverse en el rango de 0 a 1. Cuanto menor sea el valor de la varianza, más "deprisa" (y de forma menos suavizada) es PDFma (en el ejemplo de abajo se ha usado una varianza de 1 para el valor verde y una varianza de 0,5 para el naranja).
El medio funciona de forma análoga: su rango de valores va de -1 a 1. En el ejemplo de abajo, el verde representa el uso del valor medio 1, y el naranja, de menos 1.
En cualquier caso, este tipo de filtrado da más libertad para hacer experimentos. .
