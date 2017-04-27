En resumen, es una especie de promedio ponderado (o filtro de niveles, dependiendo de la forma que prefiera llamarlo), que utiliza una función de densidad de probabilidad para el cálculo de los coeficientes y la media. Una breve descripción de la función de densidad de probabilidad se puede ver aquí:

En la teoría de la probabilidad la función de densidad de la probabilidad (PDF) o densidad de la distribución de una magnitud aleatoria continua es una función, cuyo valor en cualquier ejemplo (o punto) dado en el espacio de eventos elementales ( (conjunto de valores posibles que adopta una variable aleatoria) se puede interpretar como una representación de probabilidad relativa de que el valor de la variable aleatoria sea igual a este ejemplo.

Puede encontrar más información aquíhttps://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_densidad_de_probabilidad



El indicador tiene un conjunto estándar de opciones, 3 tipos de niveles:

flotantes

cuantiles

o sin nivel (si está activa el modo "on slope")

El color y las alertas cambian:

en el cruce del nivel externo

el cruce del nivel medio

en el cambio de la inclinación

Se usa un conjunto estándar de precios + Heiken Ashi y marco temporal múltiple

Lo más incomprensible aquí puede ser la varianza y el parámetro del medio.

En general, influyen en la "velocidad" de PDFma. La varianza puede moverse en el rango de 0 a 1. Cuanto menor sea el valor de la varianza, más "deprisa" (y de forma menos suavizada) es PDFma (en el ejemplo de abajo se ha usado una varianza de 1 para el valor verde y una varianza de 0,5 para el naranja).





El medio funciona de forma análoga: su rango de valores va de -1 a 1. En el ejemplo de abajo, el verde representa el uso del valor medio 1, y el naranja, de menos 1.





En cualquier caso, este tipo de filtrado da más libertad para hacer experimentos. .

