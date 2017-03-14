無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
市場力のバランス - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1695
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
発明者/開発者であるイゴール・リヴシン（Igor Livshin）の記事「Balance of Market Power（市場力のバランス）」では、
市場力のバランス（balance of market power、BMP）指標は、ブルとベアの強さをそれぞれが価格を極値に押し上げる能力を評価することによって測定します。私は意図的にBMPを範囲で限られる指標にならないように開発したので、これは極値でも他のレベルと同じように敏感です。
値は単純な移動平均を使って平滑化されます。このバージョンでは、代わりに改善されたJurikフィルタが使用されています。バンドは標準偏差の代わりに「ジュリック偏差」と呼ばれるものを使用して計算されます。平滑化とバンド期間以外のパラメータはないので、指標の使用はかなり簡単です（パラメータについて）が、通常どおり、いろいろお試しになることをお推めします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17196
エリオットオシレータ
エリオットオシレータ指標です。PDFma
PDFma — 平均計算に確率密度関数を使用した平均です。
AdxVmaトレンド
AdxVmaトレンド。センチメントゾーンオシレータ
センチメントゾーンオシレータです。