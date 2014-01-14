Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MVV_LinearRegression - indicador para MetaTrader 5
Autor original:
MVV
Canal de regresión lineal estándar con niveles de soporte y resistencia. Si se asocia el inicio del canal al precio máximo, con cada nuevo precio mínimo se volverá a trazar el canal. Si en las siguientes cinco barras el mínimo no cambia, el indicador muestra una etiqueta con el precio, que, en caso de rotura del canal, se convierte en un importante nivel de soporte. Y al contrario para un canal ascendente.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 20.05.2008.
Figura 1. Indicador MVV_LinearRegression
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1718
