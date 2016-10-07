無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Triggerlines Shift Modified - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
不明
色付きの雲の形として表される簡単なトレンド指標。雲のエッジはLSMAとそのEMAによって定義されています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月17日に公開されました。
図1 Triggerlines Shift Modified 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1719
