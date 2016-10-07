コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Triggerlines Shift Modified - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
937
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

不明

色付きの雲の形として表される簡単なトレンド指標。雲のエッジはLSMAとそのEMAによって定義されています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月17日に公開されました。

図1　Triggerlines Shift Modified 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1719

