PLdot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor original:

Eli hayun

El indicador de media móvil más simple. La fórmula para el cálculo:

PLdot = SMA(Periodo=3, (Máximo[bar] + Mínimo[bar] + Cierre[bar]) / 3)

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 31.05.2008.

Figura 1. Indicador PLdot

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1717

