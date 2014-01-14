Mira cómo descargar robots gratis
PLdot - indicador para MetaTrader 5
Autor original:
Eli hayun
El indicador de media móvil más simple. La fórmula para el cálculo:
PLdot = SMA(Periodo=3, (Máximo[bar] + Mínimo[bar] + Cierre[bar]) / 3)
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 31.05.2008.
Figura 1. Indicador PLdot
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1717
