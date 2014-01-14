Autor real:

Desconhecido

Um indicador de tendência simples na forma de uma nuvem colorida. As linhas das bordas da nuvem são definidas por uma LSMA e uma EMA.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.05.2008.

Figura 1. Indicador Deslocamento Modificado Triggerlines