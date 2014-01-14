Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Deslocamento Modificado Triggerlines - indicador para MetaTrader 5
- 1424
-
Autor real:
Desconhecido
Um indicador de tendência simples na forma de uma nuvem colorida. As linhas das bordas da nuvem são definidas por uma LSMA e uma EMA.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.05.2008.
Figura 1. Indicador Deslocamento Modificado Triggerlines
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1719
