Indikatoren

Triggerlines Shift Modified - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
810
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Unbekannt

Ein einfacher Trendindikator in Form farbiger Wolken. Die Ränder der Wolke werden durch LSMA und sein EMA definiert.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.05.2008.

Bild 1. Der Indikator Triggerlines Shift Modified

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1719

