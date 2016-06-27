Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Triggerlines Shift Modified - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Unbekannt
Ein einfacher Trendindikator in Form farbiger Wolken. Die Ränder der Wolke werden durch LSMA und sein EMA definiert.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.05.2008.
Bild 1. Der Indikator Triggerlines Shift Modified
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1719
