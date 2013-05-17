CodeBaseРазделы
Индикаторы

Triggerlines Shift Modified - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Неизвестен

Простой трендовый индикатор в виде цветного облака. Границы облака представлены мувингом LSMA и его EMA усреднением.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.05.2008.

Рис.1 Индикатор Triggerlines Shift Modified

