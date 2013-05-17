Смотри, как бесплатно скачать роботов
Triggerlines Shift Modified - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3264
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Неизвестен
Простой трендовый индикатор в виде цветного облака. Границы облака представлены мувингом LSMA и его EMA усреднением.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.05.2008.
Рис.1 Индикатор Triggerlines Shift Modified
