Реальный автор:

Неизвестен

Простой трендовый индикатор в виде цветного облака. Границы облака представлены мувингом LSMA и его EMA усреднением.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.05.2008.

Рис.1 Индикатор Triggerlines Shift Modified