Em suma, este é um tipo de média ponderada (ou filtro de níveis, dependendo de como você preferir chamá-lo) que usa uma função de densidade de probabilidade para o cálculo de coeficientes e média. Breve descrição da função densidade de probabilidade:

Na teoria de probabilidades, a função densidade de probabilidade (PDF) ou distribuição de probabilidade da variável aleatória contínua é uma função cujo valor numa dada instância (ou ponto) no espaço amostral ( (os valores mais possíveis que a variável aleatória assume) pode ser interpretada como uma representação da probabilidade relativa de que o valor da variável aleatória seja igual a essa instância.

Para mais informações veja aqui https://pt.wikipedia.org/wiki/Função_densidade



O indicador tem o conjunto habitual de opções, isto é, 3 tipos de níveis:

flutuantes

de quantis

ou sem nível (se estiver ativo o modo "on slope")

A cor e os alertas são alterados:

no cruzamento do nível externo

cruzamento do nível médio

na mudança da inclinação

Usa-se o conjunto comum de preços + Heiken Ashi e multi-timeframe

O incompreensível aqui pode ser a dispersão e o parâmetro de média.

Em geral, eles afetam a "velocidade" do PDFma. A dispersão pode ser no intervalo de 0 a 1. Quanto menor for o valor da dispersão, mais "rápido" será (e menos suavizado) o PDFma (no exemplo abaixo foi usada a dispersão 1 para o valor verde e dispersão 0,5 para o valor laranja).





Do mesmo modo, a média funciona: seus intervalos de valores variam entre -1 e 1. No exemplo abaixo, o verde é o uso do valor médio 1, o laranja é menos 1.





Em qualquer caso, este tipo de filtragem de média dá um grande campo para experimentos. .

