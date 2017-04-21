简短来说，这是一种权重平均 (或者一种数字过滤器，看人怎么称呼它了)，它使用概率密度函数来计算平均和系数。PDF 的简要描述 :

在 概率论中, 概率密度函数 (PDF), 或者连续随机变量的密度，是一个函数, 它的值在任何给出的样本中，位于样本空间里面 (随机变量可能的数值) 可以通过提供相对近似度 来取得随机变量值，等于样本。换句话说，当连续随机变量的绝对近似度选择的特定值为0 (因为可能的数值是无限多种可能的), 在两个不同的样本的PDF可以用来推断，在任何特定的随机变量的绘制，有多少可能是随机变量等于一个样本相比其他样本。 更多信息在这里 : https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function



指标有常用的选项 - 三种类型的水平 :

浮动的

分数的

或者没有水平 (当它切换到"根据斜率"模式)

颜色 (和提醒) 的选择 :

当外部水平线交叉

当中线交叉

当斜率改变

它使用了常见的价格 + heiken ashi 价格，并且已经是多时段的。

什么是模糊的是方差和平均参数。

它们都影响着PDFma的速度。使用偏差的范围可以从 0 到 1，偏差越小，PDFma就 "越快" (并且越不平滑)(下面的例子显示了对于绿色值使用 1 做偏差，对于橙色值是使用0.5做偏差).





平均参数是类似的，除了它所使用的数值范围是从 -1 到 1. 下面例子中绿色使用的平均值是1，而橙色值用的平均值是 -1.





在任何情况下，对于过滤/平均都有很多地方都要实验。

