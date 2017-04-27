Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Stochastic RSI (OMA).
Este indicador permite calcular el estocástico de RSI y el estocástico de RSI de la media móvil (en esta versión se propone el uso de los 4 tipos básicos de media móvil).
Tipos disponibles de RSI:
- SI de Cutler
- RSI de Eilers suavizado
- RSI de Harris
- RSI rápido
- RSI
- RSX
- RSI lento
Si usa suavizado de precio, obtenedrá un RSI (OMA), si no, se calculará el RSI "normal". Los niveles pueden ser
- flotantes
- cuantiles
- o fijos
Las alertas se basan en el esquema de cambio de color. El cambio de color se puede establecer en los siguientes tipos de evento:
- en el cruce del nivel externo
- el cruce del nivel medio
- en el cambio de la inclinación
Se usan 22 tipos de precios para el cálculo, existe la posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.
Nueva versión del indicador Step Stochastic sin redibujado.Adaptive Laguerre filter trend
Filtro de tendencia adaptativa de Laguerre.
El indicador permite calcular el estocástico de suavizado doble recursivo hasta una profundidad de 15.PDFma
PDFma - media móvil, que utiliza una función de densidad de probabilidad para calcular el promedio