Stochastic RSI (OMA).



Este indicador permite calcular el estocástico de RSI y el estocástico de RSI de la media móvil (en esta versión se propone el uso de los 4 tipos básicos de media móvil).



Tipos disponibles de RSI:

SI de Cutler



RSI de Eilers suavizado



RSI de Harris



RSI rápido



RSI





RSX



RSI lento

Si usa suavizado de precio, obtenedrá un RSI (OMA), si no, se calculará el RSI "normal". Los niveles pueden ser



flotantes

cuantiles

o fijos

Las alertas se basan en el esquema de cambio de color. El cambio de color se puede establecer en los siguientes tipos de evento:

en el cruce del nivel externo

el cruce del nivel medio



en el cambio de la inclinación





Se usan 22 tipos de precios para el cálculo, existe la posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.

