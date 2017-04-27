CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Stochastic RSI (OMA) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1904
Ranking:
(21)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Stochastic RSI (OMA).

Este indicador permite calcular el estocástico de RSI y el estocástico de RSI de la media móvil (en esta versión se propone el uso de los 4 tipos básicos de media móvil).

Tipos disponibles de RSI:

    • SI de Cutler
    • RSI de Eilers suavizado
    • RSI de Harris
    • RSI rápido
    • RSI
    • RSX
    • RSI lento

Si usa suavizado de precio, obtenedrá un RSI (OMA), si no, se calculará el RSI "normal". Los niveles pueden ser

  • flotantes
  • cuantiles
  • o fijos

Las alertas se basan en el esquema de cambio de color. El cambio de color se puede establecer en los siguientes tipos de evento:

  • en el cruce del nivel externo
  • el cruce del nivel medio
  • en el cambio de la inclinación


Se usan 22 tipos de precios para el cálculo, existe la posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17167

Step stochastic 2 Step stochastic 2

Nueva versión del indicador Step Stochastic sin redibujado.

Adaptive Laguerre filter trend Adaptive Laguerre filter trend

Filtro de tendencia adaptativa de Laguerre.

Recursive (double) smoothed stochastic Recursive (double) smoothed stochastic

El indicador permite calcular el estocástico de suavizado doble recursivo hasta una profundidad de 15.

PDFma PDFma

PDFma - media móvil, que utiliza una función de densidad de probabilidad para calcular el promedio