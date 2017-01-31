Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PDFma - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2576
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Вкратце, это разновидность взвешенной средней (или фильтр уровней, в зависимости от того, как вы предпочитаете ее называть), которая использует функцию плотности вероятности для вычисления коэффициентов и среднего. Краткое описание функции плотности вероятности можно посмотреть здесь:
В теории вероятностей функция плотности веростнояти (PDF) или плотность распределения непрерывной случайной величины — функция, чье значение на любом заданном примере (или точке) в пространстве элементарных событий ( (наборе возможных значений, которое принимает случайная переменная) может интерпретироваться как представление относительной вероятности того, что значение случайной переменной будет равно этому примеру.
Больше информации ищите здесьhttps://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function
Индикатор имеет обычный набор опций — 3 типа уровней:
- плавающие
- квантильные
- или без уровня (если включен режим "on slope")
Цвет (и алерты) меняется:
- на пересечении внешнего уровня
- пересечение среднего уровня
- на изменении наклона
Используется обычный набор цен + хайкен аши и мультитаймфрейм
Непонятными здесь могут быть дисперсия и параметр среднего.
В целом, они влияют на "скорость" PDFma. Дисперсия может быть в диапазоне от 0 до 1. Чем меньше значение дисперсии, тем "быстрее" (и менее сглаженная) PDFma (в примере снизу использована дисперсия 1 для зеленого значения и дисперсия 0,5 - для оранжевого).
Аналогично работает среднее: его диапазон значений от -1 до 1. На примере внизу зеленый - это использование среднего значения 1, оранжевый - минус 1.
В любом случае, этот тип фильтрации среднего дает большое поле для экспериментов. .
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17188
Индикатор позволяет рассчитывать рекурсивный дважды сглаженный стохастик вплоть до глубины 15.Stochastic RSI (OMA)
Стохастик от 7 возможных типов RSI (OMA).
Осциллятор Эллиотта.Balance of market power
Balance of market power (для расчетов используется улучшенный фильтр Юрика).