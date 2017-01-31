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Индикаторы

PDFma - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2576
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Вкратце, это разновидность взвешенной средней (или фильтр уровней, в зависимости от того, как вы предпочитаете ее называть), которая использует функцию плотности вероятности для вычисления коэффициентов и среднего. Краткое описание функции плотности вероятности можно посмотреть здесь:

В теории вероятностей функция плотности веростнояти (PDF) или плотность распределения непрерывной случайной величиныфункция, чье значение на любом заданном примере (или точке) в пространстве элементарных событий ( (наборе возможных значений, которое принимает случайная переменная) может интерпретироваться как представление относительной вероятности того, что значение случайной переменной будет равно этому примеру.

Больше информации ищите здесьhttps://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function

Индикатор имеет обычный набор опций — 3 типа уровней:

  • плавающие
  • квантильные
  • или без уровня (если включен режим "on slope")

Цвет (и алерты) меняется:

  • на пересечении внешнего уровня
  • пересечение среднего уровня
  • на изменении наклона

Используется обычный набор цен + хайкен аши и мультитаймфрейм

Непонятными здесь могут быть дисперсия и параметр среднего.

В целом, они влияют на "скорость" PDFma. Дисперсия может быть в диапазоне от 0 до 1. Чем меньше значение дисперсии, тем "быстрее" (и менее сглаженная) PDFma (в примере снизу использована дисперсия 1 для зеленого значения и дисперсия 0,5 - для оранжевого).


Аналогично работает среднее: его диапазон значений от -1 до 1. На примере внизу зеленый - это использование среднего значения 1, оранжевый - минус 1.


В любом случае, этот тип фильтрации среднего дает большое поле для экспериментов. .

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17188

Recursive (double) smoothed stochastic Recursive (double) smoothed stochastic

Индикатор позволяет рассчитывать рекурсивный дважды сглаженный стохастик вплоть до глубины 15.

Stochastic RSI (OMA) Stochastic RSI (OMA)

Стохастик от 7 возможных типов RSI (OMA).

Elliot oscillator Elliot oscillator

Осциллятор Эллиотта.

Balance of market power Balance of market power

Balance of market power (для расчетов используется улучшенный фильтр Юрика).