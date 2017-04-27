Variación del tema "estocástico de suavizado doble".



El nombre puede descolocar un poco: no es simplemente lo mismo que un "estocástico de suavizado doble": normalmente, el DSS tiene 3 tres saltos de suavizado, y este indicador solo tiene dos. Por lo tanto, aquí se puede hablar de un estocástico realmente de suavizado doble. Además, hay nuevas características que no estaban en el indicador original. Para empezar, puede utilizar los precios, y usar en cada salto el resultado anterior. La "profundidad" está limitada a 15 por motivos exclusivamente prácticos.



El indicador puede usar 4 tipos de medias para el suavizado:



Media móvil simple

MA exponencial

MA suavizada

MA lineal ponderada



Pueden calcularse 3 tipos de niveles :

flotantes

cuantiles

fijos

Los colores cambian (y, por consiguiente, las alertas son enviadas) al cambiar las siguientes condiciones:

la inclinación



el cruce del nivel externo

el cruce del nivel medio

Y como es habitual: existe la posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada, se puede elegir el tipo de precio para los cálculos (en el conjunto ahora se incluye también el precio Heiken Ashi).



PS: el estocástico de suavizado doble ha demostrado durante mucho tiempo que los parámetros por defecto usados por Walter Bressert funcionan mejor en los marcos temporales mayores. Esto se nota especialmente en los gráficos de horas. Así que si usted es un principiante, comience a usar este marco en 1H, y ya con posterioridad podrá explorar el mejor método de trabajo con otros marcos temporales.





