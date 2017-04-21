"双重平滑随机震荡" 的变种.



名称可能会有些误导: 在计算中它并不是和 "双重平滑随机震荡" 一样(双重平滑随机震荡实际上有三个平滑步骤，这个指标只有两个平滑步骤 — 所以我们可能可以说这是个真正的双重平滑随机震荡), 并且它增加了原有指标没有的功能。它可以使用开始的价格，然后每个下一步使用前一步的结果，"深度" 被限制到15，只是为了实用的原因。



本指标可以使用4种类型的平均来做平滑:



简单移动平均

指数移动平均

平滑移动平均

线形权重移动平均



它可以计算三种水平 :

浮动的

分数的

固定的

颜色的改变(和提醒)选择的根据:

斜率

当外部水平线交叉

中线水平交叉

并且与通常一样: 它已经是多时段，并且可以选择价格类型 (包含了 heiken ashi 价格)



备注: 双重平滑震荡在长时间显示了，通过由Walter Bressert使用的默认参数, 它在较长时段中工作得更好。它特别是在1小时图表中显示得更清楚，所以，如果您没有使用过它，就在这个时段上开始使用，然后再在其他时段上构建您的方法。



