请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
"双重平滑随机震荡" 的变种.
名称可能会有些误导: 在计算中它并不是和 "双重平滑随机震荡" 一样(双重平滑随机震荡实际上有三个平滑步骤，这个指标只有两个平滑步骤 — 所以我们可能可以说这是个真正的双重平滑随机震荡), 并且它增加了原有指标没有的功能。它可以使用开始的价格，然后每个下一步使用前一步的结果，"深度" 被限制到15，只是为了实用的原因。
本指标可以使用4种类型的平均来做平滑:
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑移动平均
- 线形权重移动平均
它可以计算三种水平 :
- 浮动的
- 分数的
- 固定的
颜色的改变(和提醒)选择的根据:
- 斜率
- 当外部水平线交叉
- 中线水平交叉
并且与通常一样: 它已经是多时段，并且可以选择价格类型 (包含了 heiken ashi 价格)
备注: 双重平滑震荡在长时间显示了，通过由Walter Bressert使用的默认参数, 它在较长时段中工作得更好。它特别是在1小时图表中显示得更清楚，所以，如果您没有使用过它，就在这个时段上开始使用，然后再在其他时段上构建您的方法。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17181
随机震荡 RSI (OMA)
7种可能类型的RSI(oma)的随机震荡指标。分步随机震荡 2
新版本的不重绘分步随机震荡指标。
3D 移动平均指标
3D 可视化的演示.JK BullP AutoTrader
本EA交易使用了 iBullsPower (Bulls Power) 指标.